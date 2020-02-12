https://static.news.ru/photo/419de96e-4d99-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Защита бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова, который совершил самоубийство в зале суда в Москве, намерена обжаловать вынесенный ему приговор. Об этом заявил адвокат Григорий Иванищев.

Приговор мы обжалуем с большой долей вероятности, — цитирует юриста ТАСС.

По мнению защиты, у следствия не было существенных доказательств вины Свиридова. По мнению Иванищева, его подзащитный мог покончить с собой в знак протеста. Он не был согласен с обвинением и считал, что его подставили.

Инцидент произошёл в Чертановском суде столицы. Свиридов свёл счёты с жизнью после того, как его приговорили к трём годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. Как писал NEWS.ru, экс-сотрудник ФСИН заранее готовился к самоубийству и попросил родственников не приходить на заседание суда.