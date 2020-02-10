https://static.news.ru/photo/ee10b352-4c04-11ea-ba48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Александр Дегтерёв, адвокат чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии, рассказал, что спорсмен не нападал на силовика. По его словам, представитель правоохранительных органов самостоятельно разбил себе нос.

По данным защиты, росгвардеец не представился и не озвучил требований и сразу попытался сделать захват. Боксёр сделал движение «сайд-степ» (отошёл в сторону), из-за чего силовик ударился о стену и получил повреждения. Юрист и боксёр Никита Иванов записали на видео инсценировку события, кадры опубликованы на YouTube-канале USACHEV TV.

Сотрудники Росгвардии описывают совершенно другую ситуацию. По их показаниям, двукратный чемпион России ударил одного из силовиков, также у него в кармане был найден пакет с наркотическим веществом.

Как ранее писал NEWS.ru, cуд арестовал боксёра Кушиташвили. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».