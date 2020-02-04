https://static.news.ru/photo/1357d494-478f-11ea-8b33-fa163e074e61_660.jpgФото: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили прокомментировал ситуацию со сломанным носом сотрудника Росгвардии.
По словам спортсмена, росгвардеец сам ударился и повредил лицо, а боксёр предлагал ему помощь.
Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею, — цитирует Кушиташвили RT.
Однако сотрудники Росгвардии описывают совершенно другую ситуацию. По их показаниям, двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии, также у него в кармане был найден пакет с наркотическим веществом.
Как ранее писал NEWS.ru, cуд арестовал боксёра Кушиташвили. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».