https://static.news.ru/photo/1357d494-478f-11ea-8b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили прокомментировал ситуацию со сломанным носом сотрудника Росгвардии.

По словам спортсмена, росгвардеец сам ударился и повредил лицо, а боксёр предлагал ему помощь.

Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею, — цитирует Кушиташвили RT.

Однако сотрудники Росгвардии описывают совершенно другую ситуацию. По их показаниям, двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии, также у него в кармане был найден пакет с наркотическим веществом.

Как ранее писал NEWS.ru, cуд арестовал боксёра Кушиташвили. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».