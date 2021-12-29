Замёрзшего в Дубне мальчика похоронят 31 декабря

Прощание с замёрзшим в подмосковной Дубне 11-летним мальчиком пройдёт 31 декабря в здании медико-санитарной части. Траурная церемония состоится с 10:00 до 11:00 утра, сообщается в соцсетях.

Трагедия произошла 27 декабря. Максим вышел утром из дома, чтобы отправиться в школу. Он должен был сесть на автобус, до остановки его никто не провожал. Однако в этот раз что-то произошло, и ребёнок сел не в свою маршрутку. Он вышел на полпути до школы и заблудился. Известно, что у школьника были проблемы с речью, из-за этого он с трудом контактировал с окружающими.

В итоге второклассник замёрз около оживлённой трассы. Искать школьника начали не сразу, потому что его мать обратилась в полицию только вечером. Школа уведомила родителей, что ребёнка не было на уроках. Заявление о пропаже сына мать написала только после пяти часов вечера, драгоценное время было упущено.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели ребёнка от переохлаждения в Дубне. Вечером 28 декабря на улице нашли его тело. По предварительным данным подмосковного главка Следственного комитета, ребёнок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до неё не добрался, сел на неправильный автобус, вышел на чужой остановке, потерялся и погиб.