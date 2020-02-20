Силовики задержали заместителя руководителя территориального управления Росимущества в Дагестане Раджаба Усманова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при проведении аукциона по передаче в аренду земельного участка.
По версии следствия, в октябре 2014 года подозреваемый фиктивно провёл конкурс по передаче в аренду участка, расположенного на побережье Каспийского моря. Площадь территории — 16000 кв. м., кадастровая стоимость — 2,7 млн рублей.
Чиновник в пользу заинтересованного лица дал указание члену конкурсной комиссии не размещать информацию о конкурсе на официальном сайте РФ и подписал протокол подведения итогов конкурса, — сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ
Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
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