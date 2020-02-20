Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вышедшая из берегов из-за шторма «Деннис» Темза нанесла урон собственности американского актёра Джорджа Клуни и его супруги Амаль в графстве Беркшир. Река затопила поместье пары, стоимость которого оценивается в 12 млн фунтов стерлингов.

Под воду ушли теннисный корт, веранда летнего домика и большая часть газона. Издание Daily Mail опубликовало фотографии затопленной территории и снимки, как она выглядела до урагана. Ранее у берегов Ирландии...