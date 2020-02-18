https://static.news.ru/photo/e0d60c9a-5263-11ea-99ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший зампред правительства Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осуждён на 4,5 года колонии общего режима. Общий ущерб от его действий оценили в 23,8 млн рублей, его он возместил в ходе предварительного следствия.

Аврелькину назначено лишение свободы на 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Также ему запрещено три года занимать определённые должности, — сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.

Гособвинение запрашивало для бывшего высокопоставленного чиновника Чувашии 6,5 года колонии. На этом же заседании огласили приговор и двум подельникам Аврелькина, они проведут за решёткой 3,6 и 3,4 года.

По данным следствия, Аврелькин предоставлял двум коммерческим фирмам субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для модернизации производства. Обвиняемый, злоупотребляя своим должностным положением, необоснованно предоставил имущественную выгоду этим организациям.

Как писал NEWS.ru, Владимира Аврелькина задержали в декабре 2018 года по факту злоупотребления должностными полномочиями. Следственный отдел управления ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия».