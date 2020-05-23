Заложник раскрыл подробности штурма захваченного в Москве банка

https://static.news.ru/photo/536fd39e-9df0-11ea-9b47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мужчина по имени Федор, оказавшийся в заложниках в отделении Альфа-банка в Москве, рассказал о штурме захваченного человеком в форме доставщика еды здания.

По его словам, штурм начался сразу после того, как он посоветовал захватчику написать свои требования маркером, чтобы было понятно. Спецназ ворвался в здание в момент, когда мужчина взял в руки фломастер.

Я замер в одной позе. Все орут «ложись», ещё что-то. Время как будто замедлилось. Я двигаюсь очень медленно, плавно, а в башке куча мыслей. Только когда наручники сняли, меня начало потряхивать, — сообщил «Московскому комсомольцу» заложник.

По его словам, сначала силовики подумали, что он является сообщником захватчика и повалили на пол. Его выпустили на улицу только после того, как выяснилось, что бомбы нет.

Как писал NEWS.ru, 23 мая мужчина ворвался в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве. По словам очевидца, изначально он хотел совершить ограбление, но когда к месту начали прибывать полицейские, подозреваемый решил захватить заложников.

Вскоре четыре сотрудника отделения покинули помещение. Здание пришлось брать штурмом. На момент задержания захватчик находился в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. Личность нарушителя удалось установить, им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.