Очевидец рассказал о захвате заложников в московском банке

https://static.news.ru/photo/7248ef34-9ced-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мужчина, ворвавшийся в отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, судя по всему, пытался совершить ограбление. Об этом рассказал один из очевидцев произошедшего.

По словам мужчины, в тот момент он находился рядом с местом происшествия. По его предположению, изначальной целью захватчика были именно деньги, передаёт РЕН ТВ.

Однако, когда ситуация пошла не по сценарию, злоумышленник захватил заложников.

Как сообщил источник в экстренных службах, на место прибыли полицейские. Территория оцеплена.

Информации о пострадавших нет. Как писал NEWS.ru, несколько сотрудников банка покинули отделение через чёрный ход.