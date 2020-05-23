Очевидец рассказал о захвате заложников в московском банке

Мужчина, ворвавшийся в отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, судя по всему, пытался совершить ограбление. Об этом рассказал один из очевидцев произошедшего.
По словам мужчины, в тот момент он находился рядом с местом происшествия. По его предположению, изначальной целью захватчика были именно деньги,
Однако, когда ситуация пошла не по сценарию, злоумышленник захватил заложников.
Как сообщил источник в экстренных службах, на место прибыли полицейские. Территория оцеплена.
Информации о пострадавших нет. Как писал NEWS.ru, несколько сотрудников банка покинули отделение через чёрный ход.
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