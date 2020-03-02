Бывший охранник торгового центра в столице Филиппин Арчи Парай, с которым более девяти часов велись переговоры, сдался властям.
Подозреваемый освободил всех заложников, в соцсетях появились кадры, на которых видно, как люди покидают помещение.
After hours of negotiation, hostage-taker finally releases his hostages who are mostly mall employees.— Anna Felicia (@annafelicia_)
@gmanews pic.twitter.com/aMmshnA57h March 2, 2020
Как писал NEWS.ru, мужчина, который ранее лишился работы, удерживал около 30 человек.
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