https://static.news.ru/photo/ffbd02be-5c84-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Бывший охранник торгового центра в столице Филиппин Арчи Парай, с которым более девяти часов велись переговоры, сдался властям.

Подозреваемый освободил всех заложников, в соцсетях появились кадры, на которых видно, как люди покидают помещение.

After hours of negotiation, hostage-taker finally releases his hostages who are mostly mall employees. @gmanews pic.twitter.com/aMmshnA57h — Anna Felicia (@annafelicia_) March 2, 2020

Как писал NEWS.ru, мужчина, который ранее лишился работы, удерживал около 30 человек.