Фото: Xinhua/Global Look Press

Бывший охранник торгового центра в столице Филиппин Арчи Парай, с которым более девяти часов велись переговоры, сдался властям.

Подозреваемый освободил всех заложников, в соцсетях появились кадры, на которых видно, как люди покидают помещение.

Как писал NEWS.ru, мужчина, который ранее лишился работы, удерживал около 30 человек. 

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