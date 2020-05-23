Захвативший банк в центре Москвы заявил, что здание заминировано

Мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, утверждает, что здание заминировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
При себе у злоумышленника имеется сумка одного из агрегаторов по доставке еды,
Сейчас территория оцеплена. По предварительной версии, неизвестный пытался совершить ограбление, однако когда нападение пошло не по сценарию, захватил заложников.
Информации о пострадавших нет. Как писал NEWS.ru, несколько сотрудников банка покинули отделение через чёрный ход.
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