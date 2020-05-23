Захвативший банк в центре Москвы заявил, что здание заминировано

https://static.news.ru/photo/fd4561fc-9cee-11ea-9f60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, утверждает, что здание заминировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

При себе у злоумышленника имеется сумка одного из агрегаторов по доставке еды, уточнили в правоохранительных органах. Что внутри неё — неизвестно.

Сейчас территория оцеплена. По предварительной версии, неизвестный пытался совершить ограбление, однако когда нападение пошло не по сценарию, захватил заложников.

Информации о пострадавших нет. Как писал NEWS.ru, несколько сотрудников банка покинули отделение через чёрный ход.