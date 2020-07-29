Задержанный за нападение на банк заявил, что нашёл деньги на улице

https://static.news.ru/photo/bc4e036a-d179-11ea-946d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в ограблении банка в Санкт-Петербурге заявил на допросе о своей непричастности к этому преступлению. Он утверждает, что изъятые полицейскими деньги оказались у него случайно.

По словам мужчины, сумку, в которой находилось более 1 млн рублей, он нашёл на улице. Подозреваемый также добавил, что не знает, по какой причине его задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

Ограбление банка на Большом проспекте Васильевского острова произошло вечером 28 июля. Злоумышленник, лицо которого было скрыто медицинской маской, угрожая сотрудникам похожим на пистолет предметом похитил деньги и скрылся.

Как писал NEWS.ru, подозреваемый был задержан через несколько часов по месту жительства. Им оказался 29-летний бывший бармен. У него было обнаружено и изъято 1,1 млн рублей.