Налётчик на банк задержан по горячим следам в Петербурге

https://static.news.ru/photo/5cf88b28-d11b-11ea-8d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / K. Schmitt/Global Look Press

Полиция по горячим следам задержала налётчика на банк в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на Васильевском острове, банк грабил 29-летний бармен.

Мужчина потерял работу и нуждался в деньгах. Он был задержан у себя дома на 26-й линии Васильевского острова, при нём полиция нашла 1 108 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Для установления личности и поиска налётчика полицейским потребовалось всего несколько часов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный мужчина в медицинской маске забежал в офис банка в Петербурге. Он передал сотруднику учреждения записку с требованием выдать ему деньги, забрал более миллиона рублей и скрылся.