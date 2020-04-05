Задержанного за убийство пяти человек под Рязанью обследуют психиатры

https://static.news.ru/photo/125b35e8-770c-11ea-83e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психиатрическая экспертиза может помочь прояснить мотивы действий мужчины, которого задержали за убийство пятерых человек в Елатьме Рязанской области.

Также психолого-психиатрическая экспертиза поможет узнать об особенностях психики 32-летнего мужчины, который, по предварительной версии, расстрелял из ружья четверых мужчин и женщину, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, губернатор Рязанской области Николай Любимов проинформирован об убийстве пяти человек в Елатьме и лично следит за следствием по этому делу. Любимов дал поручение провести срочное оперативное совещание, на котором будет решено, какую помощь от властей области получат семьи убитых людей и жители трёхэтажного дома, в котором произошла трагедия.