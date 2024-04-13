Задержан кислотный маньяк из Подмосковья: на кого нападал, чем болен

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Мужчину, который совершил несколько нападений на женщин в Московской области, задержала полиция. Почему его прозвали кислотным маньяком, где он нападал на женщин и кем оказался?

Где совершал нападения кислотный маньяк

Ранее сообщалось о нападениях на женщин в подмосковном Монино, которые происходили в районе Комсомольской, Южной и Московской улиц. Мужчина походил к женщинам сзади и внезапно выплескивал в лицо неизвестную едкую жидкость.

СМИ известно по крайней мере о двух нападениях — на совершеннолетнюю женщину и 16-летнюю девушку. Пострадавшая Анастасия рассказала SHOT, что «пережила настоящий ужас, когда незнакомец молча, без угроз и причин, плеснул ей чем-то очень едким в лицо». Девушку с ожогами лица и глаз отправили в больницу Балашихи.

Другое нападение произошло на 16-летнюю Татьяну. Она также шла домой, когда незнакомый мужчина подкрался сзади и вылил на нее жидкость. То, что это была кислота, она поняла уже дома: химикаты прожгли одежду и попали на ногу, вызвав химические ожоги.

Хирург Александр Умнов объяснил NEWS.ru, что при нападениях, скорее всего, использовалась серная или соляная кислота, которую можно получить в домашних условиях.

Как задержали кислотного маньяка из Монино

Во время нападений преступник попал на камеры уличного видеонаблюдения и вскоре был опознан. Мать 16-летней пострадавшей рассказала NEWS.ru, что полиция якобы не спешит с задержанием. Полицейские рассказали, что кислотный маньяк не стоит на учете в психоневрологическом диспансере и не признан психически больным.

«Его личность и адрес уже установлены, но полиция не видит мотива его задерживать. Что за жидкость, пока мы не знаем, скорее всего, бытовая химия. Вторая девушка пострадала намного сильнее, она даже держать в руках ничего не может и не переписывается ни с кем», — рассказала мать пострадавшей.

12 апреля стало известно, что из-за кислотного маньяка в Монино возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным SHOT, нападавшему грозит до семи лет лишения свободы. Однако по информации NEWS.ru, следствие выясняет его мотивы: если он хотел убить или обезобразить девушек, ему грозит пожизненное заключение.

Кем оказался кислотный маньяк, почему нападал на женщин

Вечером 12 апреля предполагаемого кислотного маньяка задержали в подмосковном Монино. Свою вину мужчина не признал, в его квартире провели обыск. Известно, что он 1992 года рождения и живет не в Монино, а в соседнем Лосино-Петровском.

По данным SHOT, при задержании у него изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью. Telegram-канал обозначил подозреваемого как Андрея С., в прошлом он преподавал радиотехнику в колледже, работал инженером, но сейчас официально безработный. Предполагаемый маньяк живет один, семьи у него нет. Соседи отзываются о нем как о скромном и тихом человеке. Зачем ему потребовалось обливать женщин кислотой, никто не понимает. В комментариях SHOT назвали его имя — Андрей Сулейманов. Многие в комментариях предположили, что у нападавшего были проблемы в отношениях с противоположным полом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Психиатр Алексей Казанцев в разговоре с NEWS.ru предположил, что причиной действительно мог стать негативный опыт отношений с женщинами на фоне психического расстройства.

«Без экспертизы про заболевание говорить тяжело. Это может быть как минимум расстройство личности. Если это не расстройство личности, то это могут быть разного рода бредовые идеи на фоне психиатрического заболевания, связанные с неудачными отношениями, именно поэтому он и выбирает женщин. Устанавливать диагноз будет судебно-психологическая экспертиза», — констатировал он.

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