Забившую ребёнка няню из Дагестана осудили на восемь лет

https://static.news.ru/photo/69028898-5964-11eb-b18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Дагестана, признанная виновной в смерти ребёнка, за которым она присматривала в качестве няни, была осуждена на восемь лет. Соответствующее решение вынес Дербентский городской суд. Об этом в прокуратуре Дагестана журналистам рассказали в понедельник, 18 января.

Осуждённая работала няней в семье убитого ребёнка в 2019 году. За время, проведённое с девочкой, женщина неоднократно применяла силу в её отношении. Она регулярно избивала ребёнка.

В один из декабрьских дней в 2019-м няня столкнула девочку со шкафа, куда та полезла за сладостями. Малышка сильно ударилась головой об под и скончалась.

Уголовное дело против няни было возбуждено по двум статьям УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Истязания», передаёт МК.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина, до смерти избивший предполагаемого педофила, осуждён в Уфе. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

33-летний автомеханик Владимир Санкин проходил обвиняемым по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть.