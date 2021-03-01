Юристы обратятся в ЕСПЧ с просьбой защитить координатора «Сибири правовой»

https://static.news.ru/photo/f7efffae-7a8e-11eb-af32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Правозащитник Сергей Охотин намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с просьбой применить 39-е правило в отношении координатора «Сибири правовой» Дмитрия Камынина. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Охотин заявил, что после изучения всех документов при достаточных основаниях напишет заявление в ЕСПЧ с требованием применить 39-е правило и вызволить правозащитников из условий, угрожающих их жизни и здоровью. По его словам, если заявление будет подано, то оно будет касаться позиции Камынина по голодовке или перевода его в другое управление ГУФСИН, так как исправительные учреждения Кемеровской области имеют определённую заинтересованность в том, чтобы Дмитрий содержался в плохих условиях.

В Кемерово арестованы координаторы правозащитной организации «Сибирь правовая» Дмитрий Камынин и Владимир Тараненко. В СИЗО они находятся уже больше двух месяцев — по обвинениям в хранении наркотиков и в вымогательстве, однако об их аресте стало известно только несколько дней назад. Камынин уже успел объявить голодовку в знак протеста против издевательств сотрудников изолятора.

NEWS.ru подробно рассказал о причинах ареста координаторов «Сибири правовой».