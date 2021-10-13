Юрист объяснил, как водитель Собчак может избежать реального срока за ДТП

Виновный в смертельном ДТП с Собчак водитель Олег Цой может избежать реального срока за совершённые им правонарушения, так как он сотрудничает с правоохранительными органами и помогает им раскрыть детали произошедшей аварии. Об этом рассказал управляющий партнер АБ «Правовой статус» адвокат Алексей Иванов в беседе с KP.RU.

Поведение водителя сейчас верное — он не перекладывает вину на жертв, не обвиняет их. Помогает правоохранителям разобраться в обстоятельствах аварии. В случае если фигурант дела будет и дальше сохранять эту позицию, принесёт свои извинения, возместит материальный ущерб потерпевшим, то не исключено, что суд может назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы, — подчеркнул Иванов

ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место аварии.

На следующий день после ДТП она заявила, что во время столкновения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в ВИП-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у неё не было. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов оценил действия водителя Собчак во время аварии. Эксперт назвал «грубым нарушением» со стороны Цоя решение выехать на встречную полосу для обгона в тёмное время суток.