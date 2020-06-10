Взрыв прогремел у посольства США в Багдаде

Ракета упала в «зелёной зоне» Багдада в непосредственной близости от американского посольства.
Точное количество ракет уточняется, по предварительным данным, она была одна. Сведения о разрушениях и жертвах пока также не поступали, в городе звучат сирены, предупреждающие о ракетной атаке,
Силовики оперативно обнаружили место, с которого был осуществлён пуск, — точку у Народного стадиона в Багдаде.
Отмечается, что атака осуществлена в канун первого этапа стратегического диалога между США и Ираком, в ходе которого должны быть обсуждены вопросы взаимодействия стран в сферах политики, безопасности, энергетики и культуры,
Как писал NEWS.ru ранее, 8 июня пресс-служба иракских вооружённых сил сообщила об инциденте. Баллистическая ракета упала рядом с аэропортом Багдада.
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