Взрыв на предприятии в Златоусте оставил сиротами шестерых детей

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Взрыв газового оборудования произошёл на небольшом предприятии в Златоусте. В результате, погиб один человек и шестеро детей остались без родителей.

Сегодня утром в Златоусте произошёл взрыв газового оборудования в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания» — на небольшом литейном производстве. В результате инцидента погиб мужчина, — рассказал советник главы города Алексей Коновалов.

В группе администрации Златоуста в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что погибший являлся отцом-одиночкой, на иждивении которого находилось шесть детей. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский отдал распоряжение помочь семье погибшего.

На месте произошедшего работают экстренные службы города. Ситуация на контроле у властей. В региональном СУ СК РФ пока никак не комментируют ситуацию, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 26-летний мужчина погибиз-за взрыва баллона с двуокисью углерода. Инцидент произошёл во время того, как молодой человек совершал покупку на территории промышленной базы. Парень пришёл на базу, чтобы приобрести баллон с углекислым газом. Во время того, как он расплачивался, взорвался другой баллон, стоявший неподалёку. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью.