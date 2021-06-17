Взрыв в котельной оставил без горячей воды жителей Подмосковья

https://static.news.ru/photo/f887a730-cfe5-11eb-8402-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сотни людей остались без горячей воды в городском округе Фрязино из-за взрыва в котельной. Авария произошла вечером 17 июня при розжиге котла после двухнедельного отключения, сообщает Пятый канал.

В результате случился хлопок газовоздушной смеси такой силы, что в здании котельной не осталось ни одного целого окна. Несущие конструкции при этом повреждены не были, возгорания впоследствии не произошло.

Взрыв разрушил корпус дымососа одного котла на площади 45 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На площади 300 квадратных метров разбиты 20 окон.

Согласно информации единой диспетчерской службы, из-за аварии в котельной в городском округе отключено горячее водоснабжение. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Проходит проверка технического состояния оборудования котельной.

Как сообщалось ранее, в Новосибирске Центральный районный суд арестовал Романа Гармидера — директора автозаправочной станции, на которой 14 июня произошёл взрыв и пожар. Мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 14 августа.