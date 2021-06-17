Взрыв в котельной оставил без горячей воды жителей Подмосковья

Сотни людей остались без горячей воды в городском округе Фрязино из-за взрыва в котельной. Авария произошла вечером 17 июня при розжиге котла после двухнедельного отключения, сообщает Пятый канал.
В результате
Взрыв разрушил корпус дымососа одного котла на площади 45 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На площади 300 квадратных метров разбиты 20 окон.
Согласно информации единой диспетчерской службы, из-за аварии в котельной в городском округе отключено горячее водоснабжение. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Проходит проверка технического состояния оборудования котельной.
Как сообщалось ранее, в Новосибирске Центральный районный суд арестовал Романа Гармидера — директора автозаправочной станции, на которой 14 июня произошёл взрыв и пожар. Мера пресечения избрана сроком на два месяца — до 14 августа.