Происшествия

Взрыв бытового газа произошёл в многоэтажке под Самарой

05:39, 21 июня 2020 31
Фото: Global Look Press

Взрыв бытового газа произошёл на кухне одной из квартир дома в Самарской области. В результате пострадала 55-летняя хозяйка квартиры.

Последующего пожара не произошло, обошлось выбитыми стёклами в квартире на первом этаже многоэтажки, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл в ночь на 21 июня. Причины происшествия уточняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир на улице Кольцова в белорусской столице. Сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек из подъезда, где горела квартира.

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