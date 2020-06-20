Взрыв бытового газа произошёл в многоэтажке под Самарой

https://static.news.ru/photo/65723b58-b368-11ea-8167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Взрыв бытового газа произошёл на кухне одной из квартир дома в Самарской области. В результате пострадала 55-летняя хозяйка квартиры.

Последующего пожара не произошло, обошлось выбитыми стёклами в квартире на первом этаже многоэтажки, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл в ночь на 21 июня. Причины происшествия уточняются.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в одной из квартир на улице Кольцова в белорусской столице. Сотрудникам МЧС удалось спасти пятерых человек из подъезда, где горела квартира.