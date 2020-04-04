Взорвавшуюся в Орехово-Зуево квартиру считали «наркоманской»

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Квартира на третьем этаже жилого дома в подмосковном Орехово-Зуево, в которой 4 апреля произошёл взрыв, среди местных жителей считалась «наркоманской».

Как стало известно сотрудникам СМИ, в ней проживали два человека — 35-летний мужчина и его 14-летняя дочь. Хозяин квартиры, исходя из обнародованных сведений, ранее привлекался к уголовной ответственности. Его судили по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Предположительно, мужчина употреблял наркотики во взорвавшейся квартире, передаёт МК.RU.

ЧП произошло по адресу: улица Гагарина, дом 31, взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. В настоящий момент из-под завалов извлечены шесть человек. Известно, что один из местных жителей погиб в результате взрыва.

Как писал NEWS.ru, три человека находятся в реанимации после ЧП в Орехово-Зуево.