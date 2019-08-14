https://static.news.ru/photo/fec70c18-bf33-11e9-be2d-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мурзин Фото: ЗЛАТОГЛАВАЯ/vk.com

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала о втором пилоте аварийно севшего в Подмосковье лайнера. По данным авиаперевозчика, Георгию Мурзину 23 года. Его общий налёт составляет более 600 часов.

В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налёт составляет более 600 часов, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Там добавили, что в момент ЧП в самолёте было 4 бортпроводника: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они провели эвакуацию пассажиров после того, как лайнер совершил экстренную посадку.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь.По предварительным данным, ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе девять детей.

ранее News.ru писал, что летевший на борту самолёта А-321 мужчина снял на камеру момент экстренной посадки. На кадрах видны пролетающие мимо лайнеры птицы, а затем слышится громкий хлопок.