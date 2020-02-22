https://static.news.ru/photo/280224ee-5559-11ea-8391-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй человек скончался от коронавируса на территории Италии. По имеющейся информации, очередной жертвой болезни стала женщина.

Возраст скончавшейся не уточняется. Она жила в северной области Ломбардия, передаёт агентство ANSA.

Как ранее писал NEWS.ru, первый пациент в Италии, чей тест на коронавирус показал положительный результат, скончался 21 февраля.

Уточняется, что умершему мужчине было 78 лет, он ушёл из жизни от осложнений течения заболевания в госпитале города Падуя на севере стране. Информацию подтвердил губернатор области Венето Луку Дзайю.

К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.