Второй человек скончался от коронавируса на территории Италии. По имеющейся информации, очередной жертвой болезни стала женщина.
Возраст скончавшейся не уточняется. Она жила в северной области Ломбардия,
Как ранее писал NEWS.ru, первый пациент в Италии, чей тест на коронавирус показал положительный результат, скончался 21 февраля.
Уточняется, что умершему мужчине было 78 лет, он ушёл из жизни от осложнений течения заболевания в госпитале города Падуя на севере стране. Информацию подтвердил губернатор области Венето Луку Дзайю.
К 22 февраля эпидемия затронула 76 228 человек (за пределами КНР зарегистрированы 1200 случаев). Инфекция уже унесла жизни 2345 заболевших (за пределами Китая умерли 8 человек). Выздороветь удалось более 20 тысячам пациентов. Китай уже запустил производство первого лекарства от болезни.
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