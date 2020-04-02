Второй пациент с коронавирусом умер в Пермском крае

Второй случай смерти пациента с подтверждённым коронавирусом зафиксирован в Пермском крае.
Об этом правительство региона сообщило в своём Telegram-канале, главная тема которого — борьба с заболеванием.
В Пермском крае на 2 апреля всего 14 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 11 пациентов проходят лечение, 1 человек выздоровел, 2 летальных исхода, — гласит сообщение.
В руководстве края также отметили, что новых случаев инфицирования за последние сутки в регионе зафиксировано не было.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве родился младенец, у которого обнаружен COVID-19. Отмечается, что новорождённый вместе со своей матерью, у которой также зафиксирован коронавирус, наблюдается в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова на востоке столицы.
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