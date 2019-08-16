Шесть человек, которые были доставлены в больницы Ульяновска с отравлением неизвестным веществом, находятся в состоянии средней тяжести.
По данным пресс-службы Минздрава, угроза для жизни пострадавших отсутствует. В настоящее время врачи пытаются вывести токсин из их крови.
Представитель ведомства также отметил, что у двоих отравившихся детей нет кровотечений, фиксируется только повышенная температура.
Токсин может оказывать волнообразный эффект на организм, поэтому медики будут пристально следить за самочувствием пациентов, — сообщил он.
Сотрудник ульяновского Минздрава подчеркнула, что на данный момент речи о выписке пострадавших не идёт, передаёт «
Ранее News.ru писал, что производитель подсолнечного масла изготавливал его для семьи и друзей.
В результате употребления ядовитого подсолнечного масла скончались два человека. Всего были госпитализированы семь человек, в том числе двое детей. В крови всех госпитализированных нашли кумарин. Это вещество входит в основу ядов для крыс и прочих грызунов, а также используется для производства парфюмерии и мыла.