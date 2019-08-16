https://static.news.ru/photo/33d1ad02-c0d6-11e9-9b1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Шесть человек, которые были доставлены в больницы Ульяновска с отравлением неизвестным веществом, находятся в состоянии средней тяжести.

По данным пресс-службы Минздрава, угроза для жизни пострадавших отсутствует. В настоящее время врачи пытаются вывести токсин из их крови.

Представитель ведомства также отметил, что у двоих отравившихся детей нет кровотечений, фиксируется только повышенная температура.

Токсин может оказывать волнообразный эффект на организм, поэтому медики будут пристально следить за самочувствием пациентов, — сообщил он.

Сотрудник ульяновского Минздрава подчеркнула, что на данный момент речи о выписке пострадавших не идёт, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что производитель подсолнечного масла изготавливал его для семьи и друзей.

В результате употребления ядовитого подсолнечного масла скончались два человека. Всего были госпитализированы семь человек, в том числе двое детей. В крови всех госпитализированных нашли кумарин. Это вещество входит в основу ядов для крыс и прочих грызунов, а также используется для производства парфюмерии и мыла.