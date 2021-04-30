Врачи реанимировали считавшегося погибшим в ДТП ребёнка

https://static.news.ru/photo/f75f31a2-a9ca-11eb-b048-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медикам удалось реанимировать ребёнка, считавшегося погибшим в результате ДТП в Ставропольском крае. Таким образом, число жертв аварии сократилось до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В больнице Грачевского района Ставрополья, в свою очередь, рассказали агентству только о четверых погибших в ДТП. Там уточнили, что в общей сложности пострадали 16 человек, из которых трое — взрослые. Шестеро пострадавших находятся в реанимации.

По сведениям Telegram-канала Mash, в аварии погибли семь человек — четыре девочки и трое взрослых.

Глава района Сергей Филичкин заявил, что для пострадавших в ДТП подготовили пункт временного размещения в местной школе. Они будут обеспечены горячим питанием.

В ГИБДД отметили, что все погибшие и пострадавшие находились в автобусе Mercedes-Benz Sprinter, на который на повороте опрокинулся грузовой автомобиль, передаёт «Интерфакс».

ДТП произошло на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. Дети в сопровождении взрослых ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. Первоначально количество погибших и пострадавших составляло шесть и 12 человек соответственно.