Врачи реанимировали считавшегося погибшим в ДТП ребёнка

Медикам удалось реанимировать ребёнка, считавшегося погибшим в результате ДТП в Ставропольском крае. Таким образом, число жертв аварии сократилось до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В больнице Грачевского района Ставрополья, в свою очередь,
По сведениям Telegram-канала Mash, в аварии погибли семь человек — четыре девочки и трое взрослых.
Глава района Сергей Филичкин заявил, что для пострадавших в ДТП подготовили пункт временного размещения в местной школе. Они будут обеспечены горячим питанием.
В ГИБДД отметили, что все погибшие и пострадавшие находились в автобусе Mercedes-Benz Sprinter, на который на повороте опрокинулся грузовой автомобиль,
ДТП произошло на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. Дети в сопровождении взрослых ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. Первоначально количество погибших и пострадавших составляло шесть и 12 человек соответственно.