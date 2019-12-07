https://static.news.ru/photo/0ede9d06-ed32-11e9-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жизням девяти детей, которые пострадали в результате наезда на них автомобиля в Нижнем Новгороде, ничто не угрожает.

По предварительной информации, угрозы жизни нет, работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи, — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Как писал News.ru, авария произошла 7 декабря в 17:30 в центре Нижнего Новгорода. Четыре машины столкнулись на регулируемом перекрёстке, в результате один автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. В числе пострадавших оказались 11 детей, которые шли по тротуару.

Кроме того, травмы получили две учительницы, одна из которых скончалась.