https://static.news.ru/photo/e8cbcf44-4277-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В госпитале скончался один из пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Число погибших возросло до 21 человека.

Представители новозеландской полиции заявили, что обнародуют имя умершего после того, как о его кончине будут уведомлены родственники. В больницах Австралии и Новой Зеландии с серьёзными ожогами остаются другие раненые при извержении.

Трагедия на новозеландском острове произошла 9 декабря 2019 года. В этот момент на Уайт-Айленд или рядом находились 47 человек, в основном туристы. Тела двух человек — 17-летней Вайноны Лэнгфорд и 40-летнего Хейдена Маршалла-Инмана — найдены не были, однако их официально признали погибшими. На расследование причин случившегося уйдут месяцы, писал NEWS.ru.