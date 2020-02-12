https://static.news.ru/photo/165fc93a-4e0b-11ea-955f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Восемь граждан Украины погибли в столкновении микроавтобуса и большегруза в Пустошкинском районе Псковской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

По данным главы района Светланы Васильковой, микроавтобус был с украинскими номерами, зарегистрирован там же. Погибли восемь человек, один выжил, пишет ТАСС. Автобус ехал в сторону Киева.

ДТП произошло на трассе Р-23, движение в месте происшествия не перекрыто. На место происшествия прибыли представители подрядной организации, руководство доруправления в Пскове. Участок, где произошло ДТП, обработан противогололёдными реагентами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Томске произошло крупное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы различной степени. Инцидент имел место на проспекте Кирова. Автобус столкнулся со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota.