Восемь граждан Украины погибли в столкновении микроавтобуса и большегруза в Пустошкинском районе Псковской области. Микроавтобус выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.
По данным главы района Светланы Васильковой, микроавтобус был с украинскими номерами, зарегистрирован там же. Погибли восемь человек, один выжил,
ДТП произошло на трассе Р-23, движение в месте происшествия не перекрыто. На место происшествия прибыли представители подрядной организации, руководство доруправления в Пскове. Участок, где произошло ДТП, обработан противогололёдными реагентами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Томске произошло крупное ДТП, в результате которого шесть человек получили травмы различной степени. Инцидент имел место на проспекте Кирова. Автобус столкнулся со стоящим перед светофором троллейбусом и автомобилем Toyota.
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