https://static.news.ru/photo/67f1e7b8-d626-11e9-8e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Массовая драка в столовой Амурского газоперерабатывающего завода произошла на бытовой почве. Восемь участников потасовки были задержаны полицией и уволены, сообщили в компании «Газпром переработка Благовещенск».

Представители предприятия уточнили, что прекращение трудовых отношений со строителями обусловлено грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений. Уволенные сотрудники были отправлены по месту жительства.

В «Газпром переработка Благовещенск» уточнили, что драка не повлияла на ход работ на стройплощадке, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что массовая драка в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео. Рабочие начали потасовку во время обеденного перерыва.