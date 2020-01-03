https://static.news.ru/photo/eb728f82-2fb5-11ea-89c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА/facebook.com

Мужчина, вооружённый пистолетом и ножом, пытался войти в Дом народного творчества в Ростове-на-Дону.

Инцидент произошёл 5 января примерно в 11:30 по московскому времени.

Мужчина с чёрной сумкой пытался пройти в Дом народного творчества. Его остановили на досмотре, который показал, что в сумке нож и пистолет, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

После того, как началась проверка, злоумышленник убежал. Сейчас полицейские ведут его поиск.

Ранее в Москве обиженный покупатель одного из столичных магазинов напал с ножом на мужчину. Причиной стало сделанное ему замечание, писал NEWS.ru.