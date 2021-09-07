Волонтёры подтвердили завершение поисков двух девочек в Кузбассе

Волонтёры поискового движения «Лиза Алерт» подтвердили NEWS.ru завершение поисков двух пропавших в Кузбассе школьниц. Задержанный Виктор Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей.

Поиск завершён. Информация об итогах передаётся в Следственный комитет, — заявили волонтёры.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту пропажи двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор.

Официально информация о признании мужчины в убийстве пока не подтверждена.