Военная база США в Сирии подверглась обстрелу

https://static.news.ru/photo/8995e858-e1a4-11ea-b1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошёл в районе месторождений газа Конико, сообщает сирийское агентство телерадиовещания.

Поступили сообщения об атаке незаконной американской базы в районе месторождений газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор, — говорится в распространённом заявлении.

По данным агентства, по территории базы были выпущены несколько ракет. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Как писал NEWS.ru ранее, при взрыве в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Ещё двое российских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, взрыв произошёл на обочине дороги, когда автоколонна с российскими военными возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.