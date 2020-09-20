Водитель сбил подростка на Сахалине и скрылся с места преступления

https://static.news.ru/photo/d795a880-faf0-11ea-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Сахалина задержала мужчину, который подозревается в том, что он насмерть сбил школьника и скрылся с места преступления, сообщает прокуратура региона.

Трагедия произошла вечером 19 августа в Анивском районе.

19 сентября 2020 года в вечернее время в Анивском районе на автодороге между Троицким и Новотроицким произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбит ребёнок. Прокурор Анивского района выехал на место происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сбежавший с места ДТП водитель автомобиля установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, — информировали в прокуратуре.

По информации РИА Новости, когда 14-летний мальчик переходил дорогу, один автомобиль притормозил, чтобы пропустить его, а второй пошёл на обгон, сбил школьника, водитель бросил свой автомобиль и пытался скрыться. От полученных травм ребёнок скончался.

Как писал NEWS.ru ранее, в Турции столкнулись два автобуса с туристами, в том числе российскими. Один из них опрокинулся. В аварии пострадали семь человек, которые приехали на отдых из Москвы и Подмосковья.