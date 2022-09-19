Стали известны детали смертельной аварии с участием Gelandewagen «112»: устроивший смертельное ДТП в Подмосковье водитель Gelandewagen начал пить вино на месте аварии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После смертельной аварии в Подмосковье водитель Gelandewagen Виталий Лютов начал пить вино, перебравшись на пассажирское сиденье, сообщает Telegram-канал «112». После происшествия он начал вести себя агрессивно, звонил некой женщине по видеосвязи и ругался. Мужчина также заявил очевидцам ДТП, что не виноват в произошедшем.

Прибывшим на место происшествия полицейским пришлось надеть на предполагаемого виновника аварии наручники.

Об аварии стало известно рано утром в понедельник, 19 сентября. ДТП произошло на 46-м километре трассы М-5 «Урал».

Водитель Gelandewagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с несколькими автомобилями. В аварии погиб 42-летний водитель такси Александр Никишов, двое пассажиров других машин были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.