Водитель Mercedes, в котором ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП

В Сочи попавший в дорожно-транспортное происшествие водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. В отношении водителя Олега Цоя возбуждено уголовное дело, сейчас он на допросе.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), возбужденного по факту ДТП, произошедшего 9 октября 2021 года на сочинской автодороге Адлер — «Альпика Сервис» между Мерседес и Вольксваген, — говорится на сайте прокуратуры региона.

Также поступило опровержение о двух погибших пассажирках автомобиля Volkswagen. Источник Telegram-канала SHOT сообщил , что 30-летняя Оксана Садовник, которую ранее СМИ посчитали умершей, сейчас в крайне тяжёлом состоянии в больнице. У неё страшные травмы, среди которых открытая черепно-мозговая. Врачи борются за её жизнь и прогнозов пока не дают.

Там отметили, что автомобиль Volkswagen по инерции допустил касательное столкновение с микроавтобусом. В общественном транспорте никто не пострадал.

ДТП произошло накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. Сообщается, что водитель Mercedes выехал на встречную полосу. Цой подчеркнул, что пассажиры не подгоняли его.

Погибла 35-летний автор курсов по медитации и растяжке Екатерина Тарасова. Она много путешествовала и за несколько часов до аварии выложила послание у себя в соцсетях.

Сама Собчак, по её словам, получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. После случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. Ей предлагали госпитализацию в сочинскую больницу, но она отказалась. В тот же вечер она улетела из Сочи. Сейчас она находится дома, в Москве, и пребывает в «ужасе и шоке» от произошедшего.

После аварии знаменитость опубликовала в Instagram пост о трёх правилах счастья. Один из её главных советов — умение сохранять чувство юмора в любой ситуации. Собчак уверяет, что это была отложенная публикация и её забыли снять.