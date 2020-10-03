Водитель фуры попытался покончить с собой, чудом выжив в ДТП

https://static.news.ru/photo/9943ead8-0586-11eb-9ae7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На трассе М4 «Дон» под Воронежем фура, перевозившая бытовую химию, перевернулась в результате заноса. Водитель чудом выжил.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Машина развила скорость выше положенной нормы, прицеп занесло, и фура перевернулась. Весь перевозимый ею груз оказался на проезжей части.

Водитель снес столб и ограждение дороги, вылетел через лобовое стекло и чудом остался жив. Отделался лишь шоком и царапинами, — сообщил источник.

После аварии дальнобойщик испугался, что его заставят компенсировать стоимость уничтоженного груза. В панике он попытался наложить на себя руки. Мужчину спасли проезжавшие мимо водители. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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