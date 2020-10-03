Водитель фуры попытался покончить с собой, чудом выжив в ДТП

На трассе М4 «Дон» под Воронежем фура, перевозившая бытовую химию, перевернулась в результате заноса. Водитель чудом выжил.
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Водитель снес столб и ограждение дороги, вылетел через лобовое стекло и чудом остался жив. Отделался лишь шоком и царапинами, — сообщил источник.
После аварии дальнобойщик испугался, что его заставят компенсировать стоимость уничтоженного груза. В панике он попытался наложить на себя руки. Мужчину спасли проезжавшие мимо водители. В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории турецкого курортного города Анталья автобус, в котором были российские туристы, врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП пострадала одна гражданка РФ.
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