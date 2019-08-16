https://static.news.ru/photo/cc12ad46-c0db-11e9-864b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Per Karlsson/Danita Delimont/Global Look Press

Мужчина напал на официанта во Франции. Поводом для конфликта стало то, что посетителю ресторана слишком долго несли заказанный сэндвич.

Инцидент произошёл в коммуне Нуази-ле-Гран. По словам свидетелей, разъярённый мужчина выстрелил официанту в плечо. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти работника заведения не удалось. Его рана оказалась довольно серьёзной, и он скончался на месте. Погибшему было 28 лет. Стрелявший с места инцидента сбежал, сейчас его ищет полиция, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что посетитель московского кафе напал на официанта с ножом из-за счёта.