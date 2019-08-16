Мужчина напал на официанта во Франции. Поводом для конфликта стало то, что посетителю ресторана слишком долго несли заказанный сэндвич.
Инцидент произошёл в коммуне Нуази-ле-Гран. По словам свидетелей, разъярённый мужчина выстрелил официанту в плечо. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти работника заведения не удалось. Его рана оказалась довольно серьёзной, и он скончался на месте. Погибшему было 28 лет. Стрелявший с места инцидента сбежал, сейчас его ищет полиция, передаёт
Ранее News.ru писал, что посетитель московского кафе напал на официанта с ножом из-за счёта.