Влечение к вовлечению: почему силовики пришли к сотрудникам журнала DOXA

Силовики устроили обыски в помещении редакции студенческого журнала DOXA, в домах у четверых сотрудников и их родителей. Оперативно-следственные мероприятия связаны с удалённым по требованию Роскомнадзора видеороликом в поддержку школьников и студентов, на которых оказывали давление руководители учебных заведений перед протестами 23 января. В итоге журналисты стали фигурантами уголовного дела о якобы «вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Подробности — в материале NEWS.ru.
Обыски в домах у редакторов DOXA Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Натальи Тышкевич, а также сотрудницы издания Аллы Гутниковой и в редакции журнала начались рано утром 14 апреля. Кроме того, силовики пришли к родственникам Арамяна и Гутниковой. У некоторых из них забрали телефоны и оргтехнику.
Как говорится в Telegram-канале журнала, следователь сообщил адвокату Леониду Соловьёву, что Армена Арамяна везут в СК. При этом самого защитника к нему не пускали, вытолкав из квартиры. Также в СК отправили остальных сотрудников DOXA. Задержанным редакторам предъявят обвинение по уголовному делу, 14 апреля Басманный суд изберёт им меру пресечения. Следствие просит назначить в качестве неё запрет определённых действий.
Всех четверых обвиняют по ст. 151 ч. 2 (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий) за видеоролик, в котором ребята объяснили, что отчисление из университета за участие в акции в поддержку Алексея Навального незаконно, — говорится в заявлении редакции.
Глава международной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков добавил, что сотрудники DOXA стали фигурантами того же уголовного дела, по которому заочное обвинение предъявлено главе сети штабов Алексея Навального Леониду Волкову. Оно было заведено СК 22 января. Также он напомнил, что видеоролик журналисты опубликовали 23 января. Через три дня Роскомнадзор направил изданию требование удалить его, поскольку чиновники ведомства внесли публикацию в единый реестр запрещённой информации, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц». После этого редакция DOXA удалила видеозапись, чтобы избежать блокировки всего канала.
В свою очередь адвокат «Агоры» Леонид Соловьёв обратился 1 марта в Таганский суд Москвы с исковым заявлением о признании незаконным уведомления Роскомнадзора, поскольку опубликованное обращение «не содержит информации, которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению». Истцами выступили Гутникова, Тышкевич, Метёлкин и Арамян.
Как сообщил NEWS.ru сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, видеоролик в поддержку учащейся молодёжи или призывы к несовершеннолетним могли быть только предлогом для давления на журнал DOXA.
DOXA/t.me
Это издание смелое и независимое. И поскольку у нас тенденция зачищать всё живое, вот и до него руки дотянулись. То, что это (обыски. — NEWS.ru) произошло из-за призывов несовершеннолетних к выходу на несанкционированные акции или из-за ролика, это, скорее всего, повод. Это акция запугивания в сущности. Идёт тенденция закатать в асфальт всё, что шевелится и мыслит независимо.
Павел Кудюкин
сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ
В профсоюзе журналистов отметили, что обысками в редакции и у сотрудников журнала DOXA силовики, вероятно, хотят парализовать работу издания. При этом такие истории стали системой, отмечает член профбюро организации Софья Русова.
Часто складывается впечатление, что их (силовиков. — NEWS.ru) главная цель — это изъять у журналистов и их окружения компьютеры, телефоны, карты памяти, то есть орудия их работы. И далеко не всегда можно эти расходы покрыть каким-то фандрайзингом в социальных сетях, сбором на те же ноутбуки. Когда-то эти случаи были единичными, сейчас эти случаи массовые. Часто после подобных обысков, иногда сопровождающихся унижением и силовыми действиями, больше ничего не происходит. То есть это ничто иное, как злоупотребление правом. Кроме того, мы видим, что у властей вызывает крайне нервную реакцию всё, хоть каким-то образом связанное с именем Навального, который на глазах превращается в Эммануэля Голдстейна из «1984».
Софья Русова
член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ
DOXA/t.me
Она добавила, что сегодня многие журналисты подвергаются различным формам давления либо просто уходят из профессии в силу низкой оплаты труда и прессинга в регионах. По словам Русовой, должно быть системное изменение отношения к работникам СМИ, но, по её мнению, этого не предвидится и ситуация со свободой слова, правами журналистов будет только ухудшаться, особенно накануне выборов в Госдуму.
Политолог Аббас Галлямов не исключает, что обысками в DOXA силовики осознанно работают на усиление протеста, поскольку студенты — самая оппозиционно настроенная часть общества и радикализировать их легче лёгкого. По его словам, такими действиями людей не напугать, их этим только разозлить можно.
В международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (Минюст РФ включил её в реестр иноагентов) выразили обеспокоенность ситуацией с DOXA и сотрудниками издания, отметив, что «применение уголовного преследования в качестве инструмента давления на независимые СМИ недопустимо». Там напомнили, что недавно выпустили исследование коррупции при распределении мест на программах целевого набора в элитных российских вузах, подготовленное совместно со студенческим журналом и изданием «Важные истории», к редактору которого Роману Анину 9 апреля также приходили силовики с обыском.
Как писал NEWS.ru, в январе издание DOXA подробно рассказывало о давлении руководителей вузов, колледжей и училищ на студентов в разных регионах России в преддверии массовых уличных выступлений в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Учащихся как потенциально наиболее протестную социальную группу нагружали занятиями, грозили различными последствиями вплоть до отчисления, а Роскомнадзор с Генпрокуратурой отслеживали соцсети на предмет призывов выйти на несанкционированные акции. В некоторых случаях дело дошло до уголовных дел ещё до 23 января.
Некогда редакция издания DOXA являлась студенческой организацией Высшей школы экономики (ВШЭ), но в конце 2019 года, после протестов за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, вуз лишил журнал этого статуса, отказав в ресурсной поддержке. Причиной стала публикация статьи о деятельности ректора РГСУ Натальи Починок, которая баллотировалась в столичный парламент, но проиграла, хотя считалась кандидатом власти.
Как отмечали в издании, Починок пожаловалась на их публикацию, которая, по её мнению, порочила деловую репутацию университета и наносила вред сотрудничеству двух вузов. При этом к самому журналу она не обращалась.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.