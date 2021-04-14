Влечение к вовлечению: почему силовики пришли к сотрудникам журнала DOXA

Силовики устроили обыски в помещении редакции студенческого журнала DOXA, в домах у четверых сотрудников и их родителей. Оперативно-следственные мероприятия связаны с удалённым по требованию Роскомнадзора видеороликом в поддержку школьников и студентов, на которых оказывали давление руководители учебных заведений перед протестами 23 января. В итоге журналисты стали фигурантами уголовного дела о якобы «вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни». Подробности — в материале NEWS.ru.

Обыски в домах у редакторов DOXA Армена Арамяна, Владимира Метёлкина и Натальи Тышкевич, а также сотрудницы издания Аллы Гутниковой и в редакции журнала начались рано утром 14 апреля. Кроме того, силовики пришли к родственникам Арамяна и Гутниковой. У некоторых из них забрали телефоны и оргтехнику.

Как говорится в Telegram-канале журнала, следователь сообщил адвокату Леониду Соловьёву, что Армена Арамяна везут в СК. При этом самого защитника к нему не пускали, вытолкав из квартиры. Также в СК отправили остальных сотрудников DOXA. Задержанным редакторам предъявят обвинение по уголовному делу, 14 апреля Басманный суд изберёт им меру пресечения. Следствие просит назначить в качестве неё запрет определённых действий.

Всех четверых обвиняют по ст. 151 ч. 2 (склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий) за видеоролик, в котором ребята объяснили, что отчисление из университета за участие в акции в поддержку Алексея Навального незаконно, — говорится в заявлении редакции.

Глава международной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков добавил , что сотрудники DOXA стали фигурантами того же уголовного дела, по которому заочное обвинение предъявлено главе сети штабов Алексея Навального Леониду Волкову. Оно было заведено СК 22 января. Также он напомнил , что видеоролик журналисты опубликовали 23 января. Через три дня Роскомнадзор направил изданию требование удалить его, поскольку чиновники ведомства внесли публикацию в единый реестр запрещённой информации, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц». После этого редакция DOXA удалила видеозапись, чтобы избежать блокировки всего канала.

В свою очередь адвокат «Агоры» Леонид Соловьёв обратился 1 марта в Таганский суд Москвы с исковым заявлением о признании незаконным уведомления Роскомнадзора, поскольку опубликованное обращение «не содержит информации, которая на законных основаниях может быть запрещена к распространению». Истцами выступили Гутникова, Тышкевич, Метёлкин и Арамян.

Как сообщил NEWS.ru сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, видеоролик в поддержку учащейся молодёжи или призывы к несовершеннолетним могли быть только предлогом для давления на журнал DOXA.

DOXA/t.me

Это издание смелое и независимое. И поскольку у нас тенденция зачищать всё живое, вот и до него руки дотянулись. То, что это (обыски. — NEWS.ru) произошло из-за призывов несовершеннолетних к выходу на несанкционированные акции или из-за ролика, это, скорее всего, повод. Это акция запугивания в сущности. Идёт тенденция закатать в асфальт всё, что шевелится и мыслит независимо. Павел Кудюкин сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», экс-замминистра труда и занятости населения РФ

В профсоюзе журналистов отметили, что обысками в редакции и у сотрудников журнала DOXA силовики, вероятно, хотят парализовать работу издания. При этом такие истории стали системой, отмечает член профбюро организации Софья Русова.

Часто складывается впечатление, что их (силовиков. — NEWS.ru) главная цель — это изъять у журналистов и их окружения компьютеры, телефоны, карты памяти, то есть орудия их работы. И далеко не всегда можно эти расходы покрыть каким-то фандрайзингом в социальных сетях, сбором на те же ноутбуки. Когда-то эти случаи были единичными, сейчас эти случаи массовые. Часто после подобных обысков, иногда сопровождающихся унижением и силовыми действиями, больше ничего не происходит. То есть это ничто иное, как злоупотребление правом. Кроме того, мы видим, что у властей вызывает крайне нервную реакцию всё, хоть каким-то образом связанное с именем Навального, который на глазах превращается в Эммануэля Голдстейна из «1984». Софья Русова член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ член профбюро Профсоюза журналистов и работников СМИ

DOXA/t.me

Она добавила, что сегодня многие журналисты подвергаются различным формам давления либо просто уходят из профессии в силу низкой оплаты труда и прессинга в регионах. По словам Русовой, должно быть системное изменение отношения к работникам СМИ, но, по её мнению, этого не предвидится и ситуация со свободой слова, правами журналистов будет только ухудшаться, особенно накануне выборов в Госдуму.

Политолог Аббас Галлямов не исключает , что обысками в DOXA силовики осознанно работают на усиление протеста, поскольку студенты — самая оппозиционно настроенная часть общества и радикализировать их легче лёгкого. По его словам, такими действиями людей не напугать, их этим только разозлить можно.

В международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (Минюст РФ включил её в реестр иноагентов) выразили обеспокоенность ситуацией с DOXA и сотрудниками издания, отметив, что «применение уголовного преследования в качестве инструмента давления на независимые СМИ недопустимо». Там напомнили, что недавно выпустили исследование коррупции при распределении мест на программах целевого набора в элитных российских вузах, подготовленное совместно со студенческим журналом и изданием «Важные истории», к редактору которого Роману Анину 9 апреля также приходили силовики с обыском.

Как писал NEWS.ru, в январе издание DOXA подробно рассказывало о давлении руководителей вузов, колледжей и училищ на студентов в разных регионах России в преддверии массовых уличных выступлений в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Учащихся как потенциально наиболее протестную социальную группу нагружали занятиями, грозили различными последствиями вплоть до отчисления, а Роскомнадзор с Генпрокуратурой отслеживали соцсети на предмет призывов выйти на несанкционированные акции. В некоторых случаях дело дошло до уголовных дел ещё до 23 января.

Некогда редакция издания DOXA являлась студенческой организацией Высшей школы экономики (ВШЭ), но в конце 2019 года, после протестов за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, вуз лишил журнал этого статуса, отказав в ресурсной поддержке. Причиной стала публикация статьи о деятельности ректора РГСУ Натальи Починок, которая баллотировалась в столичный парламент, но проиграла, хотя считалась кандидатом власти.

Как отмечали в издании, Починок пожаловалась на их публикацию, которая, по её мнению, порочила деловую репутацию университета и наносила вред сотрудничеству двух вузов. При этом к самому журналу она не обращалась.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.