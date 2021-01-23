Логика запретов: как власти готовятся к протестам 23 января

В преддверии массовых выступлений сторонников оппозиционера Алексея Навального в разных российских регионах чиновники и силовики пытаются предупредить эту активность. Гражданским активистам и независимым журналистам вручают «предостережения», составляют на них административные протоколы или сажают под арест. Студентов и школьников, как потенциально наиболее протестную социальную группу, нагружают в учебных заведениях занятиями, а администрации вузов и колледжей грозят различными последствиями вплоть до отчислений. Роскомнадзор с Генпрокуратурой отслеживают соцсети на предмет призывов выйти на несанкционированные акции. В некоторых случаях дошло уже до уголовных дел. NEWS.ru рассказывает, как чиновники и силовики в центре и на местах готовятся к намеченным оппозицией протестам.

Отчисляй и властвуй

В ряде учебных заведений молодым людям угрожают отчислениями, если они будут участвовать в политической борьбе. По данным студенческого издания DOXА, за последние дни к ним в редакцию поступают десятки сигналов из разных уголков России.

Так, например, 20 января в Кубанском государственном аграрном университете старосты групп распространили среди студентов памятки об ответственности за нарушение федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Похожие призывы были адресованы студентам РУДН, Финансового университета при правительстве РФ, Томского государственного университета, Российского госуниверситета нефти и газа в Москве, Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия в Краснодаре, Краснодарского технического колледжа, Оренбургского автотранспортного колледжа. А Костромской госуниверситет к предупреждению об ответственности по знаменитой статье 20.2 КоАП « стыдил » учащихся тем, что их политическая нелояльность «бросает тень на родной вуз». Аналогичные сигналы были из физического факультета МГУ имени Ломоносова, однако позднее студсовет заявил , что предупреждение якобы написала одна студентка, «а подобных „угроз“ от администрации не поступало».

Руководство Ярославского госуниверситета обещало заносить студентов в черный список госучреждений, однако затем там опровергли это. Учащимся МИФИ за присутствие на протестных акциях 23 января грозили запретом на прохождение практики в Росатоме, а также предлагают «незамедлительно сообщать» о знакомых и однокурсниках, состоящих в группах подготовки митинга.

В Орловском госуниверситете сотрудница отдела по соцподдержке студентов призвала «ни в коем случае не посещать» протестные выступления, добавив, что это «очень чревато» в плане дальнейшего обучения в вузе, сообщает DOXA. В Томском университете студентам грозят общением с ФСБ, а в колледже при Оренбургском университете — Центром противодействия экстремизму и проблемами с трудоустройством. В Курганском базовом медколледже студентов предупредили о возможной административной и уголовной ответственности.

По сообщениям из РЭУ имени Плеханова, кураторы групп якобы грозят, что вышедших на митинги студентов поставят на учёт в полиции. В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете старосты групп рассылают студентам сообщения о том, что появляться на уличных выступлениях запрещено в соответствии с Кодексом культуры поведения обучающихся.

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Финансово-экономический колледж в Симферополе отчитался перед полицией о том, что предупредил сотрудников, студентов и родителей «о запрете участия в акциях, митингах, распространении агитационных материалов любыми способами».

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья, Армавирском педагогическом университете, Педиатрическом университете в Петербурге и Российском университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма учащимся также рекомендовали воздержаться от посещения митингов.

В Оренбургском нефтегазоразведочном техникуме студентов предупредили о незаконности готовящейся акции. Аналогичная мотивировка звучала и в Томском коммунально-строительном техникуме, где кураторы групп ссылались на слова замгубернатора по внутренней политике Сергея Ильиных. А в Томском губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций родителям учащихся порекомендовали занять 23 января детей уроками или музыкой.

Некоторые учебные заведения сделали 23 января учебным днём. Например, так поступили в Башкирском госуниверситете «в связи с невыполнением учебного плана». В Казанском нефтехимическом колледже расписание 25 января перенесли на 23 число якобы из-за предстоящего отключения электричества. В тюменском колледже из-за «технических работ» первую пару в субботу переставили на место четвёртой. А в Вольском педагогическом колледже Саратовской области решили начать занятия позже обычного в связи с митингом «Снятие блокады Ленинграда». Также занятия в день протестов объявили в Магнитогорском технологическом колледже. А для студентов Колледжа информационных технологий в Казани решили в срочном порядке устроить «зимние игры».

Угрозы отчислений студентов в случае их участия в протестах 23 января, по информации издания DOXA, звучали в Российском государственном гидрометеорологическом университете в Петербурге, Тимирязевской академии, Дагестанском аграрном университете, Самарском медицинском университете «Реавиз», Московском городском педуниверситете, Ставропольском аграрном университете, Уральском университете физкультуры, Челябинском госуниверситете, Барнаульском государственном педагогическом колледже, Бердском электромеханическом колледже Новосибирской области, республиканском промышленном колледже Коми, Сочинском торговом технологическом техникуме. На странице Российского университета транспорта студентам за участие в несогласованных акциях пообещали замечания, выговоры и отчисления.

Первый проректор Санкт-Петербургского госуниверситета Марина Лаврикова сообщила, что «в случае совершения административного проступка обучающийся привлекается к дисциплинарной ответственности, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, вплоть до отчисления».

Между тем, как заявляют в правозащитной инициативе «Апология протеста», отчисление студента за участие в мирном публичном мероприятии незаконно, это «очень похоже на подавление гражданской активности и представляет ничто иное, как нарушение их права на свободу собраний и образование». Данная процедура — это самая строгая дисциплинарная санкция и судебная практика «установила, что нужно учитывать поведение и успеваемость студента в период учёбы, его поощрения и участие в общественной жизни университета, наличие дисциплинарных взысканий, опозданий, прогулов и замечаний педагогов, также необходимо учитывать мнение других студентов». Законность приказа об отчислении среднестатистического студента за участие в митинге будет сомнительной, уверяют правозащитники.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил , что «участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений, у каждого учебного заведения на этот счёт может быть своя политика».

Также в орбиту интереса силовиков попали и школьники, устроившие популярный в TikTok флешмоб, во время которого они меняли изображения президента Владимира Путина на фотографии Алексея Навального. Одна из учениц школы в Ярославской области сообщила, что после интернет-акции с ней поговорили классный руководитель, директор и сотрудник МВД. Аналогичный случай произошёл с девятиклассником из подмосковной Балашихи.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свидания с государством

Помимо «профилактирования» студентов и школьников, в Москве и регионах проводятся обыски и задержания представителей местных штабов Навального, а также других оппозиционных активистов. Так, 22 января Савёловский суд столицы назначил девять суток административного ареста пресс-секретарю оппозиционера Кире Ярмыш за «организацию несанкционированного публичного мероприятия».

Также силовики задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (российскими властями считается иноагентом) Георгия Албурова и юриста фонда Любовь Соболь за призывы выйти на митинг. Также был задержан другой юрист ФБК Владлен Лось. Поскольку он является гражданином Белоруссии, его решили выдворить за пределы РФ с запретом на въезд до 27 ноября 2023 года. Сообщения о задержаниях, судах, штрафах и арестах активистов поступают из Липецкой области, из Калининграда, Краснодара, Тюмени, Красноярска, Ростова-на-Дону, Омска, Нижнего Новгорода, Владивостока, Архангельска, Пензы, Саратова и других городов.

В Волгограде у координатора Штаба Навального Евгения Кочегина устроили обыск, после чего задержали. Первоначально сообщалось, что интерес к нему якобы связан с уголовным делом о незаконном обороте наркотиков. Позднее выяснилось , что его допросили в качестве свидетеля, а затем на активиста составили протокол об организации несогласованного митинга 23 января. Кроме того, в отдел полиции также приехали представители военкомата.

Силовиков интересуют не только оппозиционеры, но и правозащитники, и работники СМИ. Так, с «предостережением» о предстоящей акции полиция приходила к юристу «Апологии протеста» Варваре Михайловой и журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Главреду «Медиазоны» Сергею Смирнову вручили аналогичную бумагу, когда он был в поликлинике, куда поехал за лекарствами для матери. Похожая история произошла с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Александром Плющевым.

В Профсоюзе журналистов назвали подобную практику давлением на СМИ и вынесли МВД предупреждение о недопустимости воспрепятствования журналистской деятельности.

Также власти предпринимают попытки ограничения доступа к информации о предстоящих массовых выступлениях. Так, «ВКонтакте» заблокировал 59 из 83 страниц команды Навального по требованию Генпрокуратуры.

В прокуратуре Москвы предостерегли от участия в несогласованных акциях протеста, добавив, что в Интернете появилась информация с призывом участвовать в публичном мероприятии 23 января на Пушкинской площади, которое власти не разрешили. В связи с этим надзорное ведомство вынесло предостережения «о недопустимости нарушения закона» 28 лицам, призывающим к участию в мероприятии.

Кроме этого, СК в Татарстане завёл уголовное дело за «призывы к массовым беспорядкам». По версии следствия, 20 января «неустановленное лицо разместило в одной из социальных сетей информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года», снабдив пост «соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению».

Ещё одно уголовное дело СК возбудил в связи с «вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия из-за тиражируемых в социальных сетях призывов». Как заявила представитель ведомства Светлана Петренко, несмотря на опасную эпидемиологическую ситуацию в связи с пандемией COVID-19, «сторонники Навального размещают публикации в сети Интернет, социальных сетях TikTok, „ВКонтакте“, Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, 17 января силовики задержали 69 человек после возвращения в Россию Алексея Навального из Германии, где он лечился после отравления в Томске в сентябре 2020 года. Сам оппозиционный политик, самолёт с которым посадили в Шереметьево, также оказался в заключении: после прилёта в аэропорт его задержали, а затем арестовали на 30 суток и отправили в СИЗО «Кремлёвский централ». Во ФСИН считают, что оппозиционер отказывался исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции во время испытательного срока по делу «Ив Роше». Уже когда политик был в заключении, в Интернете вышел его двухчасовой фильм, посвящённый «дворцу Путина» под Геленджиком. Расследование держится на первых местах в трендах YouTube в России и Восточной Европе, собрав в более 55 млн просмотров.

После ареста Навального его сторонники призвали к проведению общероссийской акции протеста. В некоторых регионах организаторы попытались согласовать публичные мероприятия с чиновниками, однако им отказывали .