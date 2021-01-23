«ВКонтакте» блокирует страницы, призывающие к митингам 23 января

https://static.news.ru/photo/6894c8b0-5cb3-11eb-bc54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать страницы, посвящённые протестным акциям 23 января. «ВКонтакте» заблокировала уже 59 из 83 страниц.

Страницы мероприятий в разных городах создавались местными штабами оппозиционера Алексея Навального. На них содержалась информация о месте встречи и начале протестной акции.

Однако в других странах страницы, на которых организаторы координировали участников митингов в разных городах, доступны, информирует «Подъём».

Ранее в МВД сообщили, что готовы привлечь к ответственности людей, призывающих к участию в акции 23 января в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Роскомнадзор, в свою очередь, потребовал от «ВКонтакте» пресекать вовлечение детей в протесты. Такое же требование было направлено администрации TikTok.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Силовики не пустили с ним адвоката, так как она успела пересечь российскую границу, получив соответствующий штамп в паспорте. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Адвокату сообщили о заседании прямо перед его началом. Проведение процесса в полицейском отделении суд объяснил необходимостью допустить журналистов к его освещению, однако в отделение попали сотрудники только некоторых изданий, писал NEWS.ru.