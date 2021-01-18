Объятия родины: как задерживали на встрече Навального во Внуково

Почти 70 человек задержали силовики после возвращения в Россию Алексея Навального из Германии, где он лечился после отравления в Томске в сентябре 2020 года. Сам оппозиционный политик, самолёт с которым посадили в Шереметьево, также оказался в заключении: после прилёта в аэропорт его задержали полицейские. ФСИН утверждает, что он с 29 декабря 2020-го находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». Подробности встречи «берлинского пациента» и противодействия силовых ведомств — в материале NEWS.ru.

Алексей Навальный 13 января объявил, что вернётся на родину рейсом авиакомпании «Победа» через четыре дня. В воскресенье, 17 числа, его сторонники собрались встречать оппозиционера в аэропорту Внуково. По данным инициативы «Белый счётчик», всего в воздушную гавань прибыло до 2,5 тысячи человек. Столько же людей было зарегистрировано в созданном в Facebook событии «Встречаем Навального».

Однако в последний момент стало известно, что самолёт с оппозиционером приземлится в аэропорту Шереметьево, при этом автотрассы между двумя аэроузлами оказались перекрыты полицией. Смена воздушной гавани якобы была связана с нештатной ситуацией со снегоуборочной техникой. Однако по другим данным, о таком «манёвре» руководители «Аэрофлота» и «Победы» знали заранее и предупредили экипаж воздушного судна, в баки которого залили больше топлива, чем требовалось.

Вскоре после известия о возвращении оппозиционера на родину и намерения его сторонников организовать с ним встречу прокуратура сочла, что это якобы будет «незаконным массовым мероприятием». Активистам стали выносить предупреждения о недопустимости «нарушения законодательства».

В день прилёта политика в помещение Внуково пускали только тех, у кого на руках были авиабилеты.

Как рассказывал руководитель международной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, в здание аэропорта отказались пускать адвоката Мансура Гильманова. По его словам, полицейские сослались на решение администрации и «у всех, кто захочет посетить Внуково, проверяют паспорта и билеты якобы из-за эпидемиологической ситуации». При этом в самом аэропорту было нельзя приобрести билет. Провожающим или встречающим запрещали находиться в здании воздушной гавани.

Попасть в аэропорт можно, только если вы встречаете или провожаете пенсионера или человека с ограниченными возможностями, — писал Чиков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С утра 17 января к зданию транспортного узла стали стягивать автозаки и силы различных силовых ведомств. Помимо сотрудников полиции, Росгвардии и СК, там, как утверждал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, были представители управления «М» ФСБ, которое выполняет функции управления собственной безопасности для системы правоохранительных органов. Журналист-расследователь Сергей Канев сообщал , что «главным ответственным за встречу Алексея Навального во Внуково назначен начальник управления „Т“ ФСБ (контрразведка на транспорте) генерал Виктор Гаврилов».

После 15:00 зал прилёта международных рейсов был полностью оцеплен, что существенно затруднило передвижение пассажиров, которым приходилось идти к поездам «Аэроэкспресса» через улицу по морозу.

По данным «Фонтанки», меры безопасности также были усилены не только в аэропорту Внуково, но и в других воздушных гаванях Москвы, Петербурга и ряда крупных городов. Их наводнили представители региональных центров «Э», ФСБ и ОМОНа.

Задержания активистов начались ещё в ночь на 17 января. Так, в Северной столице силовики сняли с поезда и отправили в полицейский участок главу петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову, а также её соратника Илью Гантварга. Затем в аэропорту Пулково был схвачен фотокорреспондент «Медиазоны» Давид Френкель — ему не дали улететь в Москву и отпустили после вылета его рейса, на который у него были билеты. В профсоюзе журналистов назвали эти действия силовиков «грубым нарушением прав журналиста и воспрепятствованием его профессиональной деятельности, за которое предусмотрено уголовное наказание».

Вечером 17 января во Внуково задержали сторонников Навального и других активистов, собравшихся встретить политика: Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Дмитрия Бескоровайного, Алексея Молокоедова, Анастасию Кадетову, Илью Пахомова. В их числе оказались и бывшие узники «московского дела» Самариддин Раджабов, Константин Котов и Валерий Костенок.

Под руку силовиков попали и сотрудники СМИ, освещавшие событие: Антон Старков (Daily Storm), Влад Докшин («Новая газета»), Эдуард Бурмистров ( «Дождь»), Кирилл Борисов («Росдержава») и Иван Водопьянов («Коммерсант»). Последнего якобы без объяснения причин выхватили из толпы и в ответ на вопросы о причинах таких действий два раза ударили по почкам.

Силу применяли и к другим задержанным. Так, доставленной из Внуково в ОВД «Лужники» Екатерине Бушковой вызвали скорую помощь после того, как полицейские якобы ударили её о ручку автозака, повредив глаз. Позднее врачи зафиксировали у женщины сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и кровоизлияние в левом глазу. В ОВД «Дмитровский» задержанному Александру Кузнецову три раза вызывали скорую, а затем отвезли в больницу.

Задерживать во Внуково стали и фанатов певицы Ольги Бузовой, которые организованно прибыли днём 17 января в аэропорт якобы для встречи своей любимой артистки. Как утверждают очевидцы, при этом у них изначально не проверяли билеты, как у остальных посетителей. Сама Бузова в то время находилась в Петербурге. По её словам, «о том, во сколько будет прилёт, знало только три человека», в связи с чем она выразила удивление тем, что происходило во Внуково. Позднее стало известно, что её «поклонников» якобы координировал представитель ультраконсервативного движения «Антимайдан» и волонтёр организации «Боевое братство» Аркадий Гричишкин.

Всего, по данным «ОВД-Инфо», по состоянию на утро 18 января силовики задержали 69 человек, в том числе 67 в Москве и семерых в Петербурге. Им вменяли статьи КоАП о нарушении режима повышенной готовности, неповиновении силовикам и участии в несогласованной акции. Некоторых отпустили без составления протоколов.

Несколько человек, в том числе и Навального, оставили на ночь в столичных ОВД. Оппозиционера задержали после прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево, не дав пройти вместе с ним адвокату Ольге Михайловой. По её словам, политика отправили во 2-й отдел полиции УМВД по Химкам. По некоторым данным, он до сих пор там находится — к нему пустили защитника и члена ОНК.

Как заявили во ФСИН, Навальный будет находиться «под стражей» до избрания ему меры пресечения судом. В ведомстве уточнили, что задержание оппозиционера «проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым осуждённый был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Это связано с уголовным делом «за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретённых преступным путём» (дело «Ив Роше»). В конце 2014 года оппозиционера приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, который в 2017-м был продлён на год.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осуждённым Навальным А. А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по городу Москве два раза в месяц в определённые дни, — утверждают во ФСИН.

По некоторым данным, ведомство намерено просить суд избрать оппозиционеру меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом всех видов связи и общения не с членами семьи. Суд состоится 18 января в здании УВД Химок, говорится в Telegram-канале политика.

Ранее в отношении Навального было заведено уголовное дело мошенничестве с пожертвованиями в пользу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который он возглавлял.

Сторонники Навального уверены, что преследование оппозиционера и его единомышленников является политическим. Его помощник Леонид Волков подчеркнул , что Навального похитили и сейчас он находится в опасности — «в руках у людей, которые уже пытались его убить». Он напомнил, что весь мир требует от российских властей немедленно освободить политика, призвав к этому же его соратников в России.