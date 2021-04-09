Главред «Важных историй» стал свидетелем по уголовному делу

Главный редактор расследовательского издания «Важные истории» Роман Анин был вызван на допрос в качестве свидетеля,
Журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью конституции. По словам юриста, Анин проходит как свидетель по уголовному делу о «нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения». Оно было инициировано в 2016 году и возобновлено в 2021-м.
При этом на допрос Анина доставили после того, как в течение семи часов проводили обыск в его квартире.
Ранее, как писал NEWS.ru, вечером 9 апреля сотрудники ФСБ пришли с обыском домой к Роману Анину. Его коллеги считают, что обыск может быть связан с материалом о главе «Роснефти» Игоре Сечине, который тот написал для «Новой газеты» в 2016 году. После публикации этого текста Сечин обратился в суд и выиграл дело, а газета была вынуждена опубликовать опровержение.