Главред «Важных историй» стал свидетелем по уголовному делу

https://static.news.ru/photo/93c0a558-99d6-11eb-b05c-96000091f725_660.jpg Роман Анин Фото: europeanpressprize.com

Главный редактор расследовательского издания «Важные истории» Роман Анин был вызван на допрос в качестве свидетеля, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Ставицкая.

Журналист отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью конституции. По словам юриста, Анин проходит как свидетель по уголовному делу о «нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения». Оно было инициировано в 2016 году и возобновлено в 2021-м.

При этом на допрос Анина доставили после того, как в течение семи часов проводили обыск в его квартире.

Ранее, как писал NEWS.ru, вечером 9 апреля сотрудники ФСБ пришли с обыском домой к Роману Анину. Его коллеги считают, что обыск может быть связан с материалом о главе «Роснефти» Игоре Сечине, который тот написал для «Новой газеты» в 2016 году. После публикации этого текста Сечин обратился в суд и выиграл дело, а газета была вынуждена опубликовать опровержение.