https://static.news.ru/photo/7aa3051e-32ff-11ea-adf8-fa163e074e61_660.jpg Магомед Османов Фото: mouhta.ru

Мэр Ухты Магомед Османов заявил об отсутствии угрозы для жителей Ухты в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе.

По словам политика, на данный момент создан штаб для оперативного решения вопросов. Власти принимают все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента.

Возгорание произошло на заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Отмечается, что пожар начался на окраине завода. В радиусе километра от места происшествия жилые дома не расположены.

Никакой угрозы для жителей Ухты нет. Единственное — в километре находится торговый центр «Ярмарка», мы подстраховались и эвакуировали из него людей. Сейчас там никого нет. Выставлено оцепление. Ветер дует от города, дым уходит в сторону, — пишет пресс-служба Османова.

По информации МЧС, в результате пожара пострадал один человек. Его госпитализировали.

Как писал NEWS.ru ранее, второй взрыв прогремел на НПЗ Ухты приблизительно в 18:45 по московскому времени. Пожар от него распространился на 1000 квадратных метров.