Владелец лодочной станции оправдан по делу о гибели 11 человек на Волге

https://static.news.ru/photo/0a07219a-ab32-11ea-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

Владелец лодочной станции «Пристань» Леонид Жданов оправдан по делу о гибели 11 человек при столкновении буксируемой баржи с прогулочным катамараном на Волге в июне 2018 года.

Об этом сообщил его адвокат Николай Висков. Соответствующее решение принял Ворошиловский районный суд Волгограда, передаёт ТАСС.

Жданов оправдан. Суд не установил причинно-следственной связи с наступившими последствиями, — рассказал Висков.

По версии следствия, Жданов не предотвратил выход вечером 11 июня 2018 года прогулочного катамарана «Елань», на борту которого находились 16 человек, при разрешённой вместимости 12 человек. В итоге произошло столкновение катамарана с буксируемой баржей, 11 человек погибли.

Ранее NEWS.ru писал о том, что прокуратура сообщила об обнаружении нефтяного пятна на Волге. В настоящий момент ведётся проверка.