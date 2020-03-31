Кировский районный суд Петербурга будет рассматривать уголовное дело по факту гибели двух человек у Канонерского острова в Финском заливе.
Трагедия произошла 27 апреля 2019 года. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и перевозил на катере компанию из восьми человек. Один пассажир был без спасательного жилета.
Судно наполнилось водой и опрокинулось. Утонул один человек, позже в больнице от переохлаждения скончалась девушка,
NEWS.ru сообщал, что в Петербурге погрузчик переехал насмерть пожилую женщину. Трагедия произошла вечером 27 марта.
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