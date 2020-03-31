https://static.news.ru/photo/ec796e46-6ed5-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кировский районный суд Петербурга будет рассматривать уголовное дело по факту гибели двух человек у Канонерского острова в Финском заливе.

Трагедия произошла 27 апреля 2019 года. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и перевозил на катере компанию из восьми человек. Один пассажир был без спасательного жилета.

Судно наполнилось водой и опрокинулось. Утонул один человек, позже в больнице от переохлаждения скончалась девушка, пишут «Невские новости».

NEWS.ru сообщал, что в Петербурге погрузчик переехал насмерть пожилую женщину. Трагедия произошла вечером 27 марта.