Видео с места крушения вертолёта в Удмуртии появилось в Сети

Видео с места крушения вертолёта МИ-2 в Удмуртии опубликовано в Сети. На кадрах виден искорёженный корпус машины, застрявшей в ветках деревьев, сообщают «Известия».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили , что на месте аварийной посадки воздушного судна проводилась деблокировка пилота и пассажира сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части. В настоящее время находившиеся в вертолёте люди переданы сотрудникам скорой помощи.

Жёсткую посадку вертолёт Ми-2 совершил в районе населённого пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска. Сообщение о происшествии поступило от пилота в 14:15 мск, найти машину спасателям удалось только спустя девять часов.

Перед потерей связи командир воздушного судна сообщил о внештатной ситуации. На место происшествия были направлены следователи. Позже стало известно, что пилот Ми-2 умер, врачам не удалось его спасти. Погибшего зовут Дамир Гафуров, по предварительным данным, он погиб от переохлаждения. Второй выживший находится в тяжёлом состоянии.

Известно, что вертолёт принадлежит казанскому авиапредприятию. По факту происшествия Центральное межрегиональное управление Следственного комитета на транспорте начало проверку.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что один из двух человек, находившихся на борту экстренно севшего вертолёта Ми-2, погиб. Второму в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь.

