Ми-8 опрокинулся при посадке под Псковом

Вертолёт Ми-8 опрокинулся при посадке во время мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В результате пострадал один человек, ещё троих осматривают медики. Обстоятельства инцидента выясняются.

Вблизи населённого пункта Переслегино потерпел аварию вертолёт Ми-8 компании «Баркол», — сказал собеседник агентства.

Ранее вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале. На борту находились 18 пассажиров. Инцидент произошёл в 120 км к северу от населённого пункта Тазовский. Впоследствии стало известно, что пассажиров эвакуировали другим вертолётом авиакомпании.

До этого сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области. Вертолёт оcуществлял перелёт с аэродрома в посёлке Мулино Нижегородской облаcти в Ульяновскую область. На его борту находились три члена экипажа, один из которых в результате инцидента скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов и подготовки к ним),