Вертолёт с 18 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале
Анна Акимова
Анна Акимова
09:38, 14 февраля 2022
Фото: yamao_region/vk.com
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Вертолёт Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На борту находились 18 пассажиров, предварительно, пострадавших нет. Инцидент произошёл в 120 км к северу от населённого пункта Тазовский.
В Тазовском районе в 120 км севернее населённого пункта Тазовский вертолёт авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в поле. На его борту находились 18 пассажиров. Все они живы, никому из них помощь не нужна, находятся на связи, — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пассажиров эвакуировали другим вертолётом авиакомпании.
По данным «Известий», вертолёт совершал рейс из Нового Уренгоя в Лискино. На борту находились 15 человек.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Ульяновской области. Вертолёт оcуществлял перелёт с аэродрома в посёлке Мулино Нижегородской облаcти в Ульяновскую область. На его борту находились три члена экипажа, один из которых в результате инцидента скончался.