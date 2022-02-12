Вертолёт с 18 пассажирами совершил аварийную посадку на Ямале

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Два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног. По подозрению в совершении преступления задержан их отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК России.

Ночью в Петропавловскую центральную районную больницу госпитализированы два мальчика, 14 и 16 лет, с огнестрельными ранениями нижних конечностей. <...> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч....